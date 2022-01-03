Биолог рассказала, какие группы крови снижают риск заболеть коронавирусом

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова назвала группы крови, больше всех уязвимые к коронавирусу. Она утверждает, что сильнее подвержены заболеванию люди со второй и четвертой группами крови. У людей с первой и третьей есть антитела на антиген А, который немного похож на коронавирусный антигент — а значит, в ряде случаев может помочь.

По словам Барановой, когда человек с первой или третьей группами крови встречается с COVID-19, то его антитела могут приглушить симптомы вируса или, если доза вирусной нагрузки была невелика, защитить хозяина от заражения. Правда, вероятность не заболеть или легко перенести болезнь снижается не радикально, а всего лишь процентов на десять, оговаривает биолог.

Напомним, заведующий кардиологическим отделением РКБ Альберт Гильманов заявил, что в 2021 году COVID-19 был агрессивнее, чем в 2020-м. По его словам, увеличивается объем поражений от инфекции, причем осложнения все чаще начинают затрагивать молодое население. К симптомам постковидного синдрома Гильманов (на собственном примере) отнес утомляемость, тики, нарушения сна и прочие негативные явления.



Людмила Губаева