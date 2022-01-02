В декабре 2021 года в мире выявлен максимум заболевших COVID-19 — 25 млн человек

Фото: Максим Платонов

В декабре 2021 года в мире было выявлено 24,7 млн случаев заражения коронавирусом. Это максимум за всю пандемию. Об этом сообщает ТАСС.

До этого самый высокий уровень заболеваний зафиксировали в апреле 2021 года. Тогда было выявлено более 22 млн инфицированных. Также за последнюю неделю декабря ушедшего года в мире подтверждено 8,4 млн заражений.

Эпицентрами распространения стали Западная Европа и Северная Америка. В США за месяц обнаружили 4 млн случаев заболевания, 31 декабря — больше 500 тысяч, что почти в два раза превысило максимум января 2021 года. Заболеваемость поднялась во Франции и Великобритании. В первой стране в декабре зарегистрировано 2,4 млн заражений, во второй — 2,8 млн. Ситуация ухудшилась в Турции, и вырос рост заболеваемости в латинской Америке.

Фото: realnoevremya.ru

В России ранее был выявлен минимум смертей от коронавируса с конца сентября 2021 года.

Дарья Акимова