В декабре 2021 года в мире выявлен максимум заболевших COVID-19 — 25 млн человек
В декабре 2021 года в мире было выявлено 24,7 млн случаев заражения коронавирусом. Это максимум за всю пандемию. Об этом сообщает ТАСС.
До этого самый высокий уровень заболеваний зафиксировали в апреле 2021 года. Тогда было выявлено более 22 млн инфицированных. Также за последнюю неделю декабря ушедшего года в мире подтверждено 8,4 млн заражений.
Эпицентрами распространения стали Западная Европа и Северная Америка. В США за месяц обнаружили 4 млн случаев заболевания, 31 декабря — больше 500 тысяч, что почти в два раза превысило максимум января 2021 года. Заболеваемость поднялась во Франции и Великобритании. В первой стране в декабре зарегистрировано 2,4 млн заражений, во второй — 2,8 млн. Ситуация ухудшилась в Турции, и вырос рост заболеваемости в латинской Америке.
В России ранее был выявлен минимум смертей от коронавируса с конца сентября 2021 года.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым