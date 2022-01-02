Казанские хостелы в новогодние праздники загружены на 60%

Загрузка казанских хостелов составляет, в среднем, 60% в новогодние праздники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Ассоциации хостелов Татарстана Илью Цыкунова.

По словам Цыкунова, до пандемии коронавируса загрузка в Новый год и любые другие праздники была максимальной. Сейчас стало меньше туристов, и снизились сроки проживания.

Также он рассказал, что до пандемии туристы бронировали номера за несколько месяцев. Теперь такого нет, и гости могут зарезервировать места перед самым приездом. При этом президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев отметил рост спроса на посуточную аренду квартир в сравнении с прошлым годом.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов сообщал, что в Новый год гостиницы в республике будут загружены на 65—70% в период с 31 декабря по 2 января.

Дарья Акимова