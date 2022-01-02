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В Амстердаме произошли жесткие столкновения между полицией и участниками антиковидного митинга

17:47, 02.01.2022
В Амстердаме произошли жесткие столкновения между полицией и участниками антиковидного митинга
Фото: wikipedia.org

В Амстердаме начались столкновения между полицией Амстердама и вышедшими на митинг против локдауна жителями. Об этом сообщает издание Guerilla Reporters.

Отмечается, что полицейские применяют щиты и дубинки, а на акции протеста присутствуют служебные собаки, которых натравливают на активистов. В Twitter пользователи возмущаются тем, что силовики фактически избивают протестующих.

В митинге принимают участие более 3,5 тысяч человек. Его причиной послужил очередного локдаун в связи с пандемией коронавируса.

В Казани неогласованный митинг противников QR-кодов проходил 25 ноября 2021 года. В основном, на нем присутствовали люди среднего и старшего возраста. После митинга в Вахитовский районный суд поступило 12 административных материалов.

Дарья Акимова
Общество

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