В Амстердаме произошли жесткие столкновения между полицией и участниками антиковидного митинга

В Амстердаме начались столкновения между полицией Амстердама и вышедшими на митинг против локдауна жителями. Об этом сообщает издание Guerilla Reporters.

Отмечается, что полицейские применяют щиты и дубинки, а на акции протеста присутствуют служебные собаки, которых натравливают на активистов. В Twitter пользователи возмущаются тем, что силовики фактически избивают протестующих.

В митинге принимают участие более 3,5 тысяч человек. Его причиной послужил очередного локдаун в связи с пандемией коронавируса.

В Казани неогласованный митинг противников QR-кодов проходил 25 ноября 2021 года. В основном, на нем присутствовали люди среднего и старшего возраста. После митинга в Вахитовский районный суд поступило 12 административных материалов.

Дарья Акимова