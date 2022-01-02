Эксперт рассказал, что спад заболеваемости COVID-19 в России может длиться до конца новогодних праздников

Врач-терапевт и основатель приложения «Справочник врача» Константин Хоманов считает, что спад заболеваемости коронавирусом в России может продлиться до конца новогодних праздников, однако потом стоит ожидать рост числа заболевших. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Хоманова, сейчас идет вытеснение штамма «дельта», но при этом количество пациентов с тяжелым течением почти не изменилось. После праздников вероятен подъем заболеваемости COVID-19 из-за многочисленных социальных контактов, малого числа вакцинированных и негативного отношения населения к ношению масок и придерживанию дистанций.

Фото: Максим Платонов

Ранее стало известно, что за последние сутки в России выявлен минимум заболевших с 27 сентября 2021 года.

Дарья Акимова