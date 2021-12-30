Предновогодние пробки в Казани: до 10 баллов даже не в час пик

Фото: Максим Платонов

Предновогодняя пробка

Предновогодняя неделя в Казани обернулась транспортным коллапсом на дорогах — в пробку можно попасть в любое время, с самого утра и до позднего вечера. Больше всего времени автомобилисты могут потерять на центральных улицах города — Пушкина, Лево-Булачной, Карла Маркса, Татарстан и т.д. В ГИБДД причину видят в активизации казанцев и гостей столицы — мол, часто ездят в гости и за покупками.

Прошлые выходные, впрочем, стали «анонсом» заторов последней недели 2021-го — в субботу на Казань обрушилась сильная метель, следствием чего и стали пробки, которые, как правило, для выходных в дневное время не характерны. Повлияли на это и ДТП. В итоге к часу дня в столице Татарстана наблюдались 7-балльные пробки. «Стояли» улицы Ершова, Космонавтов, Аграрная, Вишневского, Зорге и проспект Победы. К 15.00 пробки достигали уже 8 из 10 возможных баллов.



Эта неделя началась для казанских дорог сразу с 9-балльных пробок и нескольких аварий: два ДТП произошло на проспекте Победы, по одному — на улицах Академика Арбузова, Вишневского и Патриса Лумумбы. Сразу четыре аварии случилось в Ново-Савиновском районе, рядом друг с другом — три на ул. Фатыха Амирхана и одна на проспекте Ямашева. С самого утра движение было затруднено на улицах Технической, Танковой, Родины, Фучика, Закиева, Космонавтов, Гвардейской, Мира, по проспекту Альберта Камалеева, Оренбургскому и Мамадышскому трактам.



В субботу на Казань обрушилась сильная метель, следствием чего и стали пробки, которые, как правило, для выходных в дневное время не характерны. Фото: Максим Платонов

9-балльные пробки 27 декабря держались почти до 17 часов, пока не достигли своего пика — 10 баллов. К вечеру в Казани серьезные заторы образовались в центре города — «встали» улицы Лево-Булачная, Тукая, Пушкина, Техническая, Бутлерова, Салимжанова. Пробки наблюдались на улицах Аделя Кутуя, Вишневского, Назарбаева, Ершова, Аграрной, Камалеева, Гвардейской, Родины, Даурской, Мамадышском тракте, улицах Космонавтов, Воровского, Копылова, Тэцевской, Петра Витера и на проспектах Ямашева и Ибрагимова.

История с пробками повторилась и на следующий день. Во вторник, 28 декабря, к полудню Казань «встала» в 7-балльных пробках. Сложнее всего было передвигаться на транспорте в центе города — пробки вновь сковали улицы Карла Маркса, Пушкина, Лево-Булачную, Габдуллы Тукая, Щербаковский переулок и другие. При этом прогноз в это время был неутешительным — «Яндекс.Карты» обещали ухудшение ситуации до 9 баллов к 17 часам. Однако это случилось на несколько часов раньше — 9-балльные пробки образовались на дорогах Казани уже к 13 часам.

С пробками предновогодняя столица Татарстана столкнулась и в среду, 29 декабря. В 13 часов дня затрудненность движения оценивалась в 8 баллов. Как и в предыдущие два дня, «стояли» дороги в центре города — улицы Чернышевского, Галиаскара Камала, Пушкина, Бутлерова, Карла Маркса и др. Ближе к вечеру пробки достигли 9 баллов. К 16.30 «встали» улицы Ершова, Вишневского, Достоевского, Пушкина, Татарстан, Тукая, Бурхана Шахиди, Академика Арбузова, проспект Ямашева.

В мэрии сложную ситуацию связывают с увеличением числа машин в городе. Фото: Роман Хасаев

Мэрия причин не называет, но знает, как решить проблему

Видимой причины для коллапса на казанских дорогах нет — обильных снегопадов не было, гололеда также не наблюдается. Самая логичная причина — предпраздничное время. Во-первых, все едут в магазины закупаться продуктами и подарками. Так, например, на данный момент возле многих торговых центров дороги в картах окрашены в желтый цвет, а ул. Мусина рядом с ТЦ «Парк Хаус» — в бордовый. Вторая причина — в Казань приехали туристы, что увечило число машин в городе.

Однако в ответе мэрии Казани на вопрос «Реального времени» о причинах пробок на дорогах в последнюю неделю года ни одно из перечисленных выше объяснений не прозвучало. Там сложную ситуацию связывают с увеличением числа машин в городе:

— Сейчас Казань является одним из лидеров в стране по темпам автомобилизации. Ежегодно количество машин увеличивается на 10—15 тыс. В настоящее время в городе зарегистрировано около 460 тыс. авто. Для сравнения: 15 лет назад, в 2006 году, в городе было 180 тыс. автомобилей, — в очередной раз подчеркивают в мэрии Казани.

Решение проблемы с пробками, которые в столице Татарстана наблюдаются каждый вечер буднего дня, а не только в преддверии Нового года, городские власти видят в строительстве новых дорожных магистралей. В мэрии напомнили, что в уходящем 2021 году в Казани продолжилась работа по строительству очередного этапа Большого Казанского кольца и началось строительство Вознесенского тракта и дороги-дублера Горьковского шоссе.

В уходящем году в Казани началось строительство Вознесенского тракта. Фото: Максим Платонов

Еще одним направлением в решении проблемы транспортного коллапса в мэрии Казани называют развитие общественного транспорта.

— Так, в этом году автотранспортные предприятия закупили 40 газомоторных автобусов, в 2020-м — 73 транспортных средства. Продолжается строительство второй ветки метрополитена. Принято решение о разработке новой маршрутной сети, которая будет учитывать новые жилые районы и изменившуюся за несколько лет ситуацию, — обозначили план работы городские власти.

Что касается наземного общественного транспорта, а точнее автобусов, то им тоже приходится страдать от пробок — иногда на привычный маршрут их пассажиры тратят в два раза больше времени, чем обычно. Стоит отметить, что это длительное время в салоне «краснобуса» порой приходится проводить в стесненных условиях — в часы пик в них образуется настоящая давка.



Число ДТП в предновогоднюю неделю выросло почти в два раза

«Затруднение движения транспорта» на казанских дорогах «Реальному времени» подтвердили в отделе ГИБДД УМВД России по Казани. При этом обратили внимание, что

«заторы на дорогах локальные» — они образуются там, где «интенсивность транспортных средств намного больше пропускной способности участка. И это все в часы пик».

Связали неприятную для автомобилистов ситуацию в Госавтоинспекции с двумя основными причинами — погодой и суетой в связи с приближающимся Новым годом.

— Это связано и с погодными условиями: несколько дней назад был снегопад — пропускная способность дорог в городе резко уменьшилась, гололед; и с тем, что граждане готовятся к празднику: больше перемещаются, ездят в гости, прибывают в торговые комплексы за покупками. И количество автомобилей серьезно возрастает, — объяснил «Реальному времени» заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по Казани подполковник полиции Никита Жирнов. — Нужно понимать, что затруднение движения на дорогах, которое мы видим сейчас, вызвано тем, что идет предновогодняя неделя.

Еще одна причина — аварии, которые «блокируют движение и также приводят к ухудшению дорожно-транспортной обстановки». В Госавтоинспекции обратили внимание, что количество ДТП в предновогоднюю неделю выросло почти в два раза.

— Фиксируется увеличение количества ДТП с материальным ущербом. На сегодняшний день в сутки фиксируем 260—290 ДТП. До новогодней недели было примерно 160—170 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Количество ДТП с пострадавшими остается на том же уровне, что и в течение всего декабря, — рассказал Жирнов.



В связи с этим в Госавтоинспекции призвали казанских автомобилистов неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, ориентируясь на дорожную обстановку, быть бдительными и предельно внимательными.

В Госавтоинспекции призвали казанских автомобилистов неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Фото: Максим Платонов

Предновогодняя пробка не в новинку

Пробки перед Новым годом для Казани явление не новое. Если в прошлом году из-за коронавируса и ограничений туристов было не так много, что слегка облегчило движение транспорта по городу, то в допандемийном 2019-м, в преддверии нового 2020-го, в столице Татарстана наблюдался настоящий коллапс. На плотное движение в городе жаловались и таксисты.

Причиной пробок на дорогах стал большой наплыв иногородних, которые плохо знают Казань и из-за этого не очень ловко и быстро передвигались по ней. Так, например, на проспекте Ямашева был поставлен антирекорд: пробка растянулась на 4 км.



В Казань иногородние из соседних регионов ехали закупаться к новогоднему столу. Так, например, в ТЦ «Южный» за покупками в «Ашан» приезжали жители Марий Эл, Башкирии, Удмуртии, Мордовии, Чувашии, Ульяновской, Кировской, Самарской областей. Много приезжих из других регионов было и в районе магазина «Леруа Мерлен».

Парковки возле торговых центров были забиты, машины стояли вплотную друг к другу. К слову, накануне вечером такая же ситуация наблюдалась у ТЦ «Южный» — свободных машино-мест было не найти.



Некоторые автомобилисты готовы бороться с пробками, тщательно продумывая свой маршрут (39%) или выезжая заранее (23%). Фото: Максим Платонов

Казанцы в пробках времени даром не теряют

Застряв в длинных предновогодних пробках, жители Казани стараются использовать время «простоя» с максимальной пользой — слушают радио, аудиокниги и подкасты, говорят по телефону или совершают онлайн-покупки.

За одну поездку казанский автомобилист может провести в пробке от 10 минут до 5 часов, выяснили эксперты портала «Авито Авто». Так, 21% теряет в длинной веренице машин на дорогах от 10 до 30 минут, а 24% — от 30 минут до часа. От 1 часа до 1,5 часа тратят 17% опрошенных в Казани. Еще 16% — от 1,5 и до 5 часов.

Некоторые автомобилисты стараются избегать пробок, тщательно продумывая свой маршрут (39%) или выезжая заранее (23%). Самые отчаянные готовы и вовсе отказаться от поездок на транспорте и пойти пешком (28%), а другие предпочитают, чтобы за них в пробке постояли другие — они заказывают доставку необходимого на дом (26%).



Какой будет ситуация на дорогах Казани в новогоднюю ночь, можно будет достоверно узнать лишь завтра. Фото: Максим Платонов

Предварительный прогноз: к новогоднему столу есть все шансы успеть

Предпоследний день 2021-го тоже обещает казанцам пробки. К 10.30 заторы на дорогах оценивались в 5 баллов, а уже к 11 часам они достигли 7 баллов, а спустя полчаса выросли до 8. «Стоят» улицы Центральная, Аграрная, Яркая, Кул Гали, Фучика, Минская, Родины, Бухарская, Даурская, Гвардейская, Марселя Салимжанова, Назарбаева, Московская, Татарстан, Хади Такташа, Воровского, Адоратского, Фатыха Амирхана, Маршала Чуйкова, Короленко, Шамиля Усманова, Декабристов, Восход, Серова, Галимджана Баруди, Копылова. Уже традиционно пробки захватили улицы Лево-Булачную и Пушкина.

В ближайшие часы они должны прирасти еще на один балл. На ситуации, вероятно, отразился выпавший снег. В прошлом году 30 декабря пробки достигли 9 баллов уже к 14 часам дня.

31 декабря, если верить прогнозу, основанному на данных статистики «Яндекс.Карт», максимум для пробок составит 7 баллов. Их стоит ждать к 16.30. Ближе к праздничной полуночи проблемы со скоростью передвижения по городу возникнуть не должны, у казанцев есть все шансы вовремя успеть к новогоднему столу — начиная с 21.00 пробки будут 1-балльными.

Однако, обратим внимание, это всего лишь прогноз. Какой будет ситуация на дорогах Казани в новогоднюю ночь, можно будет достоверно узнать лишь завтра. О том, где и как можно провести ночь с 31 декабря по 1 января и новогодние выходные, читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина