Движение на М-7 затруднено после аварии с фурой

Машину уже вытащили, но движение пока не налажено

Фото: Максим Платонов

На трассе М-7 «Волга» в Татарстане вечером образовался затор. Как следует из данных «Яндекс Карт», в районе жилого комплекса «Атмосфера» в Высокогорском районе автомобили стоят около трех километров.

Причиной пробки стало дорожно-транспортное происшествие. По информации очевидцев, грузовик вылетел с дороги в кювет. Фуру уже достали, но проезд на этом участке все еще осложнен.

По данным сервисов, дорожная обстановка в Казани оценивается в два балла из десяти.

Ранее в Набережных Челнах прошли масштабные празднования — город отмечал 400-летие. Из-за большого потока гостей и нескольких ДТП на въезде в город образовался 10-километровый затор.

Вадим Вахрушев