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Пробки в среду вечером в Казани достигли 9 баллов

16:30, 29.12.2021 1
Пробки в среду вечером в Казани достигли 9 баллов
Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани пробки вечером достигли 9 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Серьезные заторы образовались на улицах Ершова, Вишневского, Достоевского, Пушкина, Татарстан. Затруднено движение на улицах Тукая, Бурхана Шахиди, Амирхана, Академика Арбузова, на проспекте Ямашева.

Фото: скриншот

Встали Мамадышский тракт, проспект Победы, Горьковское шоссе, улица Декабристов. Пробки образовались на улицах Тэцевской, Копылова, Ленинградской.

Заторы наблюдаются на казанских дорогах уже с двух часов дня. По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки тогда достигали 8 баллов.

АвтоПроисшествияБизнесТранспортОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:52
    Новогоднее покупательское бешенство )
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