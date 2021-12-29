Пробки в среду вечером в Казани достигли 9 баллов
В Казани пробки вечером достигли 9 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Серьезные заторы образовались на улицах Ершова, Вишневского, Достоевского, Пушкина, Татарстан. Затруднено движение на улицах Тукая, Бурхана Шахиди, Амирхана, Академика Арбузова, на проспекте Ямашева.
Встали Мамадышский тракт, проспект Победы, Горьковское шоссе, улица Декабристов. Пробки образовались на улицах Тэцевской, Копылова, Ленинградской.
Заторы наблюдаются на казанских дорогах уже с двух часов дня. По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки тогда достигали 8 баллов.АвтоПроисшествияБизнесТранспортОбществоИнфраструктура Татарстан
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