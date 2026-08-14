В Chery объяснили, почему их компания долго разрабатывает машины

Еще в 2018 году концерн анонсировал сокращение цикла разработки новых авто с 46 до 24 месяцев

Фото: Максим Платонов

Электрический кроссовер Chery Fulwin T7, который вышел на рынок в Китае 12 августа, разрабатывался в течение четырех лет. Пользователи китайских социальных сетей начали обсуждать длительность разработки автомобиля, указывая на более быстрые сроки вывода новых моделей другими производителями, которые составляют около полутора лет. Исполнительный вице-президент Chery Automobile Ли Сюэюн прокомментировал медленные темпы разработки (цитата по «Российской газете»).

По его словам, автомобили не относятся к быстро реализуемым товарам массового потребления. Они должны соответствовать ожиданиям и привычкам водителей по всему миру, поэтому компания не готова идти на компромисс.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Важно отметить, что еще в 2018 году концерн анонсировал сокращение цикла разработки новых автомобилей с 46 до 24 месяцев благодаря внедрению модульных архитектур, как отметили «Китайские автомобили».

Сейчас Chery, по сути, является одним из лидеров среди китайских производителей бензиновых автомобилей, тогда как в сегменте электромобилей они только начинают борьбу за рыночные позиции. В условиях высокой конкуренции спешка может привести к негативным последствиям.

Ранее эксперт Сергей Целиков сообщил, что в июле было продано всего 710 автомобилей Chery, что на 95% меньше, чем в июле прошлого года, когда было реализовано 13,5 тыс. единиц. Итог продаж за семь месяцев составил 6634 автомобиля, что также свидетельствует о снижении на 90%.

Никита Егоров