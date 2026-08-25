Стоимость владения автомобилем в России обходится примерно в 106 тыс. рублей в год

Расчеты произведены при пробеге в 10 тыс. км за 12 месяцев

Фото: Динар Фатыхов

Стоимость владения личным подержанным автомобилем в России может обойтись примерно в 106,3 тыс. рублей в год. Ориентировочные расчеты опубликованы на одном из сайтов по подбору б/у автомобиля.

Как считали?



При подсчетах учитывалось, что автомобиль будет иметь двигатель мощностью 84 лошадиных силы (транспортный налог за него составит 1 тыс. рублей в год), проезжать на нем будут 10 тыс. км в год и расходовать 10 литров бензина на 100 км (при таком раскладе расход на топливо составит 64 тыс. рублей в год). Также в калькуляторе «приплюсовали» прохождение ТО раз в год (7,5 тыс.), еженедельную мойку автомобиля (28,8 тыс.) и ОСАГО (5 тыс.). При этом расходы на парковку, кредит, штрафы, а также потеря стоимости «железного коня» сюда не входят.

При этом каршеринг обходится в 1,5 раза дешевле. Сколько стоят эти услуги в Казани, почему каршеринговый бизнес — на грани рентабельности и как минимизировать риски при аренде машины — в материале.

Никита Егоров