Спрос на ремонт электрокаров вырос на 23% за семь месяцев

Гибридные автомобили, напротив, реже посещали СТО, а их предложение упало на 15%

Фото: Максим Платонов

Владельцы электромобилей стали чаще обращаться в автосервисы. За семь месяцев 2026 года количество визитов популярных моделей электрокаров на СТО выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— В общей сложности гибридные и электромобили более 10 000 раз побывали на СТО в январе — июле 2026 г., — сообщают «Ведомости».

При этом владельцы гибридных машин, напротив, стали реже посещать станции техобслуживания — число обращений сократилось на 4%. Одновременно с ростом числа обращений снижается и предложение на рынке электромобилей.

Ранее Минтранс предложил обновить правила техосмотра, в том числе сократить срок действия диагностической карты для такси до полугода для машин старше пяти лет.

Вадим Вахрушев