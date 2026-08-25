В России водители проезжают менее 17 тыс. км за год, лидеры по пробегу — авто с ГБО

Владельцы дизельных машин проезжают больше, чем водители «гибридов»

Фото: Динар Фатыхов

Среднестатистический российский водитель проезжает чуть меньше 17 тысяч километров в год. Выводы основаны на анализе 1,5 миллиона объявлений о продаже автомобилей 2022–2024 годов выпуска на трех крупнейших классифайдах. Такие данные привел глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По расчетам, средний годовой пробег легкового автомобиля в России на бензине (их около 90%) составляет 16,6 тысячи километров, дизельных автомобилей (около 6% от общего числа) проезжают немного больше, в среднем 16,8 тысячи километров в год. Гибридные автомобили показывают более низкий результат — 15,1 тысячи километров, а электромобили имеют самый скромный показатель, проезжая всего 12,5 тысячи километров в год.

Лидером по пробегу являются автомобили, переоборудованные для работы на газомоторном топливе, которые в среднем «накручивают» 26,6 тысячи километров за год. Эксперт уточняет, что этот высокий пробег обусловлен тем, что многие из таких автомобилей используются в такси.

Никита Егоров