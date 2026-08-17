В Татарстане спрос на китайские автомобили с пробегом в июле 2026 года вырос на 14,7%

Их средняя стоимость составила 2,27 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Эксперты Авито Авто подвели итоги июля 2026 года на рынке китайских автомобилей с пробегом в Республике Татарстан. По данным платформы, спрос на них вырос на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В число марок с наиболее заметной динамикой спроса вошли Voyah, EXEED и Geely, а самыми популярными моделями стали Haval Haval Jolion, Geely Monjaro и Qiyuan Q05.

Согласно данным, в июле 2026 года спрос на китайские автомобили с пробегом в Республике Татарстан вырос на 14,7% год к году. Их средняя стоимость составила 2,27 млн рублей.

Наибольший прирост спроса среди марок продемонстрировал Voyah — его показатель за год вырос почти втрое (+181,7%). В топ-3 также вошли EXEED (+51,1%) и Geely (+9,3%). Среди конкретных моделей наибольший рост спроса показали Voyah Free (почти вчетверо), Geely MK Cross (почти втрое), LIFAN Solano (+76,8%) и Haval F7x (+72,7%).

Лидерами по популярности среди китайских автомобилей с пробегом стали Haval Jolion (1,85 млн рублей) и Geely Monjaro (3,4 млн руб.). Также в топ-10 моделей вошли Qiyuan Q05 (2,01 млн руб.), Geely Coolray (1,84 млн руб.), Zeekr 001 (4,62 млн руб.), Voyah Free (3,98 млн руб.), Haval F7x (2,05 млн руб.), Chery Tiggo (T11) (364 тыс. руб.), Chery Tiggo 4 Pro (1,52 млн руб.) и Haval F7 (2,04 млн руб.).

«Спрос на китайские автомобили с пробегом уверенно растет в сравнении со вторичным рынком в целом. Кроме того, в июле 2026 года доля предложений китайских автомобилей на вторичном рынке в целом по России впервые превысила 6%. Наибольший спрос концентрируется вокруг отдельных моделей: среди лидеров — Geely Monjaro и Haval Jolion. Снижение цен на популярные модели Changan и LIFAN также повышает их конкурентоспособность и поддерживает интерес покупателей», — комментирует Андрей Ковалев, директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито.

По итогам июля средняя цена некоторых моделей заметно снизилась. В числе лидеров по этому показателю — Geely MK Cross (-17,8%, до 191 тыс. руб.), Geely Emgrand EC7 (-14,9%, до 310 тыс. руб.), Geely Galaxy Starship 7 (-8,5%, до 3,2 млн руб.), Chery Tiggo 4 Pro (-7,5%, до 1,52 млн руб.) и Geely Emgrand X7 (-7,5%, до 631 тыс. руб.).

«Интерес к китайским авто растет вместе с ростом уровня доверия покупателей. Однако по ним пока не так много экспертизы, поэтому перед покупкой важно получить полную историю машины. Например, при проверке автомобиля важно учитывать сразу несколько факторов: история обслуживания, участие в ДТП, использование в качестве такси или каршеринга, юридический статус и многое другое», — добавляет Андрей Ковалев.

