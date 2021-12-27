Пробки в Казани вечером достигли 10 баллов
В Казани в понедельник вечером пробки достигли 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Серьезные заторы образовались в центре города — «встали» улицы Лево-Булачная, Тукая, Пушкина, Техническая, Бутлерова, Салимжанова. Также пробки наблюдаются на улицах Аделя Кутуя, Вишневского, Назарбаева, Ершова, Аграрной, Камалеева, Гвардейской, Родины, Даурской.
Движение затруднено на Мамадышском тракте, улице Космонавтов, на проспекте Ямашева, проспекте Ибрагимова, Воровского, Копылова, Тэцевской, Петра Витера.
В столице Татарстана уже днем образовались 9-балльные пробки. Заторы образовались в сторону центра.АвтоПроисшествияБизнесТранспортОбществоИнфраструктура Татарстан
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