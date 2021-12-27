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Пробки в Казани вечером достигли 10 баллов

16:48, 27.12.2021 1
Пробки в Казани вечером достигли 10 баллов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани в понедельник вечером пробки достигли 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Серьезные заторы образовались в центре города — «встали» улицы Лево-Булачная, Тукая, Пушкина, Техническая, Бутлерова, Салимжанова. Также пробки наблюдаются на улицах Аделя Кутуя, Вишневского, Назарбаева, Ершова, Аграрной, Камалеева, Гвардейской, Родины, Даурской.

Фото: скриншот

Движение затруднено на Мамадышском тракте, улице Космонавтов, на проспекте Ямашева, проспекте Ибрагимова, Воровского, Копылова, Тэцевской, Петра Витера.

В столице Татарстана уже днем образовались 9-балльные пробки. Заторы образовались в сторону центра.

АвтоПроисшествияБизнесТранспортОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:52
    Метшину и другим эффективным менеджерам привет
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