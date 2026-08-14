Аварийность в Татарстане с начала года снизилась, но выросло число погибших

Только из-за выезда на «встречку» в регионе зафиксировано 133 ДТП, в которых 62 человека погибли

Фото: Максим Платонов

С начала 2026 года в Татарстане зафиксировано 1,8 тыс. ДТП. Это на 63 происшествия меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Такие данные озвучил врио начальника управления Госавтоинспекции МВД по РТ Айрат Самигуллин на пресс-конференции, посвященной аварийности на дорогах республики.

Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru

Он отметил, что в зафиксированных авариях погибли 196 человек. Это на 22 гражданина больше, чем в августе 2025-го. При этом количество пострадавших уменьшилось на 87 человек, 2,2 тыс. участников дорожного движения.

Самигуллин подчеркнул, что только из-за выезда на «встречку» в регионе зафиксировано 133 ДТП, в которых 62 человек погибли (+1,6% за год) и 212 получили ранения (-18,8% за год). Тем не менее в целом количество аварий, связанных с выездом на встречную полосу в Татарстане, уменьшилось за год на 16,9%, или на 27 происшествий.

Ранее сообщалось, что в Татарстане водитель получил 3,5 года колонии за ДТП с двумя погибшими.

Никита Егоров