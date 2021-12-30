Новогодний гид по Казани: программа елок, концертов и уличных шоу

«КышДаКар-фест» у «Чаши», лыжные гонки на Лебяжьем, барбекю-вечеринки на Кабане — казанцев ждут более 160 мероприятий на свежем воздухе

Фото: Максим Платонов

Новый год в Казани обещает быть нескучным — только на улицах столицы пройдет более сотни праздничных мероприятий, большая часть — в парках и скверах. Казанцев и гостей города приглашают на театрализованные и цирковые представления, маскарад и фейерверки, ярмарки, концерты, интерактивные шоу, мастер-классы и много других активностей. «Реальное время» предлагает подробную программу новогодних празднеств и работы елок в Казани.

Главная городская 35-метровая елка уже радует своим светомузыкальным шоу у Центра семьи «Казан». Здесь будут проходить основные новогодние гуляния, праздничные мероприятия и зимний фестиваль «КышДаКар-фест», в котором участвуют крупные известные заведения общепита и ремесленники. Гостям предложат необычные лакомства, они смогут оценить национальные блюда, приобрести сувениры и поучаствовать в мастер-классах. Фестиваль продлится до 13 января.

В этот раз хедлайнером праздничных гуляний в Казани станет Санкт-Петербургский цирк «Упсала», который представит свою зимнюю программу «Вот-вот» в шести парках города. За 20 лет работы артисты этого цирка объездили с гастролями всю Россию и Европу, завоевали «Золотую маску» и другие награды. В Казань они приедут впервые.

Работа главной елки у «Чаши»: ежедневно.

Фото: Максим Платонов

30 декабря

15:00 выступление петербургского цирка «Упсала» в парке им. Урицкого

Помимо профессионалов в труппу входят дети с особенностями здоровья и трудные подростки. В Казани артисты, получившие «Золотую маску», будут выступать впервые.

16:00 праздничный концерт на площадке перед КЦ «Чулпан» (пр. Победы, 48а)

16:00 фестиваль «КышДаКар-фест»

19:00 выступление цирка «Упсала» в Горкинско-Ометьевском лесу

На площадке около «Чаши» представлены праздничные торговые ряды, где можно попробовать татарские национальные блюда — элеш, эчпочмак, губадию, чак-чак, кыстыбый. А для любителей фастфуда будут бургеры, картофель фри, наггетсы. Сладкоежки могу полакомиться имбирными пряниками, горячим шоколадом. Также можно будет отведать мраморную грудинку горячего копчения, различные виды шашлыка, пиццу, шаурму. Гости фестиваля могут присоединиться к мастер-классам по приготовлению еды и изготовлению поделок. Фестиваль продлится до 13 января

Фото: Максим Платонов

31 декабря

10:00 фестиваль «КышДаКар-фест»

22:00 новогодняя ночь у Центра семьи «Казан»

23:00 новогодняя ночь в парке «Черное озеро»

Гостей катка ждут праздничная программа, прямая трансляция обращения президента, конкурсы, подарки.

1 января

10:00 фестиваль «КышДаКар-фест»

17:00 праздничное мероприятие у Центра семьи «Казан»

18:00 ретро-концерт «Голубой огонек» в парке «Крылья Советов»

Фото: kzn.ru

2 января

10:00 фестиваль «КышДаКар-фест»

11:00 мастер-класс для детей по фигурному катанию в парке «Черное озеро»

15:00 праздничная программа «Дед Мороз и Снегурочка в парке «Сосновая роща»

16:30 уличный спектакль от театральной студии «Зилант» в сквере «Звездный»

16:00 детский спектакль от «Молодежного театра на Булаке» на бульваре «Ак чәчәкләр»

17:00 уличный театр «Волшебство в Казани» в сквере им. Карбышева

17:00 праздничная программа «Дед Мороз и Снегурочка» в поселке Дербышки, Комсомольская площадь (ул. Мира)

17:00 праздничное мероприятие у Центра семьи «Казан»

18:00 вечеринка на катке в парке «Черное озеро»

19:00 детский спектакль от «Молодежного театра на Булаке» в парке «Калейдоскоп»

В новогодние каникулы на катке выступят диджеи, музыкальные группы. В программе — Reenat, Chegoll, Danila, pay.pay.pay.pay.pay. и дуэт Lia & Ben.

Фото: tatarstan.ru

3 января

10:00 фестиваль «КышДаКар-фест»

15:00 праздничная программа «Дед Мороз и Снегурочка» в парке «Крылья Советов»

15:00 праздничная программа «Дед Мороз и Снегурочка» в парке им. Тинчурина

16:00 праздничный концерт в сквере «Авангард» (ул. Авангардная, 66а)

16:00 детский спектакль от «Молодежного театра на Булаке» в поселке Дербышки, Комсомольская площадь (ул. Мира)

16:00 праздничный концерт на площадке перед КЦ «Чулпан» (пр. Победы, 48а)

16:00 концертная программа «Здравствуй, Новый год!» в сквере филармонии (пересечение улиц Павлюхина и Нурсултана Назарбаева)

16:30 уличный театр «Зилант» во дворе по ул. Маршала Чуйкова, 25

17:00 праздничная программа «Дед Мороз и Снегурочка» в Лядском саду

17:00 праздничное мероприятие у Центра семьи «Казан»

17:00 уличный театр «Зилант» в поселке Левченко (ул. Рахимова, 29)

18:00 вечеринка на катке в парке «Черное озеро»

19:00 детский спектакль от «Молодежного театра на Булаке» на бульваре по ул. Юлиуса Фучика

4 января

10:00 фестиваль «КышДаКар-фест»

11:00 мастер-класс для детей по фигурному катанию в парке «Черное озеро»

15:00 праздничная программа «Дед Мороз и Снегурочка» в парке «Калейдоскоп»

16:00 детский спектакль от «Молодежного театра на Булаке» в парке им. Урицкого

17:00 праздничное мероприятие у Центра семьи «Казан»

17:00 уличный театр «Волшебство в Казани» во дворе по пр. Ямашева, 82

17:00 уличный театр «Зилант» в поселке Дербышки, Комсомольская площадь (ул. Мира)

17:00 праздничная программа «Дед Мороз и Снегурочка» на бульваре «Ак чәчәкләр»

19:00 театр теней на Набережной озера Кабан

19:00 детский спектакль от «Молодежного театра на Булаке» в парке «Салават купере»

Фото: kzn.ru

5 января

10:00 фестиваль «КышДаКар-фест»

11:00 соревнования по лыжной гонке на озере Лебяжье

15:00 новогодний экскурсионный маршрут «Парковый рейс»

Празднично оформленный новогодний автобус проедет по городу, делая остановки на бульваре «Ак чәчәкләр», у «Черного озера», Лядского сада и Горкинско-Ометьевского леса. Регистрация будет открыта на странице «Дирекции парков и скверов» в соцсетях.

16:00 детский спектакль от «Молодежного театра на Булаке» в парке «Континент»

16:00 концертная программа «Приключения Нового года и Кар кызы» в сквере филармонии (пересечение улиц Павлюхина и Нурсултана Назарбаева)

16:00 новогодний экспресс в поселке Кульсеитово (ул. Чулпан, 13)

16:30 концертная программа в сквере «Авангард» (ул. Авангардная, 66а)

17:00 уличный театр «Волшебство в Казани» в ЖК «Салават купере» (ул. Альфии Авзаловой, 15)

17:00 уличный театр «Зилант» в сквере «Авангард» (ул. Авангардная, 66а)

17:00 интерактивная программа для детей в поселке Дербышки, Комсомольская площадь (ул. Мира)

17:00 интерактивная программа для детей в сквере им. Карбышева

17:00 праздничное мероприятие у Центра семьи «Казан»

18:00 татарский молодежный концерт в Горкинско-Ометьевском лесу

На концерте выступят артисты татарского музыкального инди-лейбла Yummy Music: группы «Оммаж» и Noor, музыканты Ильгиз Шайхразиев, Fauzia и Said Olur.

18:00 вечеринка на катке в парке «Черное озеро»

18:00 новогодний экспресс в поселке Чебакса

19:00 театр теней на Набережной озера Кабан

19:00 детский спектакль от «Молодежного театра на Булаке» в парке им. Горького

Фото: Максим Платонов

6 января

10:00 фестиваль «КышДаКар-фест»

10:00 день моржевания на озере Комсомольском

В программе — купание в специально оборудованной купели, баня-бочка, а также концертная программа.

11:00 турнир по зимнему волейболу в экстрим-парке «Урам»

11:00 мастер-класс для детей по фигурному катанию в парке «Черное озеро»

12:00 фестиваль снеговиков в парке им. Урицкого

16:00 выступление хора в канун православного Рождества в парке им. Горького

16:00 новогоднее представление в парке «Крылья Советов»

16:00 уличный театр «Зилант» на площадке перед КЦ «Чулпан» (пр. Победы, 48а)

17:00 праздничное мероприятие у Центра семьи «Казан»

17:00 интерактивная программа для детей в сквере им. Карбышева

17:00 интерактивная программа для детей в поселке Дербышки, Комсомольская площадь (ул. Мира)

18:00 вечеринка на катке в парке «Черное озеро»

7 января

10:00 фестиваль «КышДаКар-фест»

16:00 праздничный концерт «С Рождеством!» на площадке перед КЦ «Чулпан» (пр. Победы, 48а)

17:00 интерактивная программа для детей в сквере им. Карбышева

17:00 интерактивная программа для детей в поселке Дербышки, Комсомольская площадь (ул. Мира)

18:00 квартирник в Горкинско-Ометьевском лесу

Пройдет серия камерных концертов с песнями в акустическом исполнении. Концерты пройдут в кафе, количество участников ограничено.

Фото: Максим Платонов

8 января

9:00 зимний забег в парке им. Горького

10:00 фестиваль «КышДаКар-фест»

11:00 мастер-класс для детей по фигурному катанию в парке «Черное озеро»

14:00 барбекю-вечеринка на Набережной озера Кабан

16:00 новогоднее представление в парке «Крылья Советов»

9 января

10:00 фестиваль «КышДаКар-фест»

11:00 лыжный турнир в парке по ул. Гаврилова

11:00 мастер-класс для детей по фигурному катанию в парке «Черное озеро»

16:00 новогоднее представление в парке «Крылья Советов»

18:00 вечеринка на катке в парке «Черное озеро».

Фото: Максим Платонов

Праздничная программа в Казанском кремле



До 10 января на территории Казанского кремля пройдут тематические экскурсии, мастер-классы, выставки, квесты.

К примеру, в центре «Эрмитаж-Казань» можно посетить выставку «Музыкальное волшебство. Механические куклы и антикварные редкости XVIII—XX веков». Экспозиция посвящена редким экспонатам из коллекции московского музея «Собрание» — крупнейшего частного музея Европы. В выставочном центре также представлена интерактивная программа «Family travel. Новогоднее путешествие в мир волшебных существ» на русском и татарском языках, а также «Навстречу счастью вслед за синим тигром» и другие необычные экскурсии по выставке «Пять символов счастья».

В музее естественной истории Татарстана открыта выставка работ участников конкурса «ЭкоЛогичная новогодняя елочка». Все желающие могут принять участие в мастер-классе по созданию браслетов из кожи, картин из шерсти, полимерной глины.

В музее исламской культуры подготовили свою программу. Здесь можно посетить мастер-классе по новогоднему декупажу тарелки, росписи по стеклу праздничными мотивами, изготовлению новогодней свечи или побывать на занятии «Семейный вензель татарча».

Музей Пушечного двора организует творческие занятия «Зимняя гравюра», «Новогодний витраж», «Рождественские пряник», «Волшебная открытка» и игровую программу «Новогодние приключения Деда Мороза и Снегурочки».

А в музее истории Благовещенского собора можно будет расписать новогодние елочные шары.

В музеи истории государственности татарского народа и РТ пройдут квест «Кладовая хана: Барсик и Тигр», мастер-классы «Юрта-сюрприз» и «Чудесный конь батыра».

В выставочном зале «Манеж» состоится театрализованная программа «Новогодний детектив или АниМашки спасают Деда Мороза», мастер-класс «Зимние узоры», творческие занятия «Зимнее чудо» и «Волшебство анимации».

Немало мероприятий будет посвящено и Рождеству Христову. Свои интерактивные праздничные программы подготовили музей «Казанский Кремль», Национальный музей РТ и остров-град Свияжск.

Помимо культурных объектов, будут работать спортивные площадки, лыжные базы. В этом году в Казани будут действовать 82 хоккейные коробки и 21 каток, где будет организован прокат коньков.

За изменениями в афише праздничных мероприятий можно следить на сайте мэрии Казани, в социальных сетях и на сайте «Дирекции парков и скверов». Организаторы событий предупреждают, что расписание может меняться, поэтому перед посещением мероприятия рекомендуют уточнять афишу.



Фото: kzn.ru

Работа общественного транспорта в новогодние праздники

В дни новогодних праздников, с 31 декабря по 9 января, городской пассажирский транспорт будет работать по графику выходного дня — с 5:30 до 23:30. Метрополитен будет обслуживать пассажиров с 6:00 до полуночи.

31 декабря работа 73 единиц подвижного состава на 41 городском маршруте будет продлена до полуночи, а 1 января наземный транспорт начнет курсировать в 7:00.

7 января, в Рождество Христово, после окончания праздничной службы к 2:30 будет организована специальная подача пяти автобусов (маршруты № 6, 10а, 15, 23, 30) и троллейбуса №2. Пассажиры смогут уехать до мест проживания от остановочного пункта «Центральный стадион».

В праздничные дни в Комитете по транспорту и на транспортных предприятиях города будут дежурить ответственные сотрудники. По всем возникающим вопросам жители и гости столицы смогут обратиться по телефону горячей линии комитета: +7 (843) 275-30-50.