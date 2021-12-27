Днем на дорогах Казани образовались 9-балльные пробки
Днем на казанских дорогах образовались сильные заторы. По данным сервиса «Яндекс.Карты» на 14.07, пробки достигли 9 баллов.
Движение затруднено преимущественно в центре города. Пробки наблюдаются на улицах Вишневского, Пушкина, Бутлерова, Галиаскара Камала, Профессора Нужина, Карла Маркса, Жуковского и др. Также заторы образовались на улицах Николая Ершова, Аделя Кутуя, Бухарской, Гвардейской, Патриса Лумумбы и др.
9-балльные пробки наблюдались в городе и этим утром. Не обошлось без аварий. К примеру, сразу четыре ДТП случились в Ново-Савиновском районе, на ближайших участках — три на ул. Фатыха Амирхана и одна на проспекте Ямашева.
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