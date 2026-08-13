В Казани продают 28-летний автомобиль с пробегом 20 тыс. км

Стоимость машины — 3,9 млн рублей

Фото: скриншот с Avito

В Казани выставили на продажу дрифт-автомобиль на базе BMW E36 Coupe 1998 года выпуска. Пробег данного транспортного средства составил 20 тыс. км, а стоит он 3,9 млн рублей, следует из объявления, опубликованного на одном из сайтов.

скриншот с Avito

Судя по описанию и фото, автомобиль подвергся как внешнему, так и внутреннему тюнингу: от колесных дисков до сидений-ковшей. Максимально качественная сборка. Цвет — Velvet blue metallic.

скриншот с Avito

Под капотом машины установлен двигатель объемом 2,5 литра и мощностью 192 л. с, а коробка передач — «механика».

Ранее сообщалось, что с начала года стоимость б/у иномарок в Татарстане выросла на 6%.

Никита Егоров