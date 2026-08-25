Аренда каршеринга в России стоит в 1,5 раза дешевле, чем владение своим авто

При покупке личного транспорта люди часто учитывают только траты на бензин, но это ошибка

Фото: Динар Фатыхов

На практике аренда каршеринга россиянину обходится в 1,5 раза дешевле, чем владение своим автомобилем. Об этом «Реальному времени» сообщил эксперт рабочей группы по законодательству в сфере безопасности дорожного движения при правительстве РФ Дмитрий Попов.

Он отметил, что при покупке личного транспорта люди часто учитывают только траты на бензин, но в действительности сюда прибавляются расходы на страховку, покупку резины и шиномонтаж, штрафы, оплату парковок, мойки, налоги и так далее.

Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

Для сравнения: сегодня аренда каршеринга в Казани стоит около 4,7—4,9 рубля за минуту езды. Помимо этого, арендатор платит 39—59 рублей за старт аренды — это разовая плата, которая может взиматься в периоды повышенного спроса (например, в часы пик или в популярных районах), когда свободных машин становится меньше. Также пользователь может взять авто на прокат на определенное количество часов и километров. Например, пользование машиной на протяжении 1 часа и с пробегом в 10 км за данный промежуток времени обойдется примерно в 235 рублей, а на сутки — от 2,7 тыс. до 10,7 тыс. рублей. Конкретная стоимость зависит от протяженности маршрута (от 80 км до 800 км). Такие данные опубликованы на сайте компаний каршеринга, которые изучил корреспондент «Реального времени».

Подробнее о том, сколько стоит содержание личной машины, а также какие риски есть при аренде и как их минимизировать, — в материале издания.

Никита Егоров