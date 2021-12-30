В Казани пробки в последний рабочий день уходящего года достигли 8 баллов

В Казани пробки в последний рабочий день уходящего года достигли 8 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты» по состоянию на 11.07.

Движение уже затруднено на улицах Назарбаева, Пушкина, Марселя Салимжанова, Право-Булачной, Саид-Галеева. Заторы образовались на улицах Фатыха Амирхана, Копылова, Тэцевской, Академика Арбузова, Халитова. Также «встали» Гвардейская, Родина, Ломжинская, Фучика.

Фото: скриншот

Большие пробки образовались возле торговых центров: на проспекте Ямашева, возле «Парк Хауса», возле ТЦ «Кольцо», «Южный».

По данным сервиса, 8-балльные пробки продержатся до 8 часов.

Вчера днем заторы достигали 8 баллов, а вечером дорожная ситуация ухудшилась до 9 баллов.

Татьяна Леухина