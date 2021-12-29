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Днем на дорогах Казани образовались 8-балльные пробки

13:47, 29.12.2021
Днем на дорогах Казани образовались 8-балльные пробки
Фото: realnoevremya.ru

Днем на казанских дорогах вновь появились пробки. По данным сервиса «Яндекс.Карты» на 13.47, образовавшиеся заторы оцениваются в 8 баллов.

В основном движение затруднено в центре города. Пробки появились на улицах Чернышевского, Галиаскара Камала, Пушкина, Бутлерова, Карла Маркса и др. Также заторы образовались на улицах Николая Ершова, Космонавтов, Гвардейской, Аделя Кутуя, Павлюхина, Хади Такташа и др.

Фото: скриншот

В последние дни на дорогах города образуются сильные заторы не только в утренние и вечерние часы пик, но и днем. Например, вчера в дневное время пробки достигли 9 баллов.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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