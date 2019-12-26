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Длина крупнейшей пробки в Казани составила 4 км

20:47, 26.12.2019
Длина крупнейшей пробки в Казани составила 4 км
Фото: скриншот

В четверг самая длинная пробка в Казани растянулась на 4 км. Затор образовался на проспекте Ямашева.

Его пик пришелся на 09.21, сообщает сервис «Яндекс.Пробки». В этот момент был загружен участок от улицы Мусина до Сибирского тракта. Всего пробка продержалась 1 час 10 минут.

Вечером загруженность дорог в столице Татарстана достигала 7 баллов.

В перечень крупнейших заторов попали пробки на проспекте Амирхана, мосту «Миллениум» и улице Вишневского (3,7 км), проспекте Амирхана (3 км), улице Татарстан, Пушкина (2,8 км), площади Тысячелетия, Ленинской дамбе и улице Декабристов (2,5 км).

Общество Татарстан
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