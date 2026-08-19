«335 тыс. рублей за ВАЗ-2107»: цены на топ б/у машины в Казани достигают 2,6 млн рублей

«Реальное время» собрало самые дорогие предложения о продаже подержанных машин из топа самых продаваемых

Фото: Артем Дергунов

Цены на самые популярные б/у автомобили в Казани доходят до 2,6 млн рублей, следует из объявлений, опубликованных на одном из сайтов.

Напомним, что в целом по России в топ самых продаваемых автомобилей с пробегом по итогам первого полугодия вошли Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada 2107 («семерка»), Toyota Corolla, Ford Focus, Lada 2114 Samara 2, Lada 4x4 («Нива»), Lada 2170 («Приора») и Lada 2190 («Гранта»), следует из данных «Автостата».

Так, в Казани самую дорогую б/у Kia Rio выставили на продажу за 1,76 млн рублей. Речь идет об автомобиле 2021 года выпуска с пробегом 84,4 тыс. км и на автоматической коробке передач.

скриншот с Avito

Максимальный ценник за подержанный Hyundai Solaris в столице Татарстана составил 2 млн рублей. Стоимость указана за машину 2023 года выпуска с пробегом 72 тыс. км и на «автомате».

скриншот с Avito

Цены за «семерку» в городе доходят до 335 тыс. рублей. За эту сумму продают «Жигули» 2011 года с пробегом 70 тыс. км.

скриншот с Avito

«Максимальная» Toyota Corolla выставлена на продажу за 2,6 млн рублей. Цена установлена на автомобиль 2023 года выпуска с пробегом в 20 тыс. км на вариаторе.

Ценник в 1,54 млн рублей установлен на б/у Ford Focus 2017 года выпуска на автоматической коробке передач и с пробегом в 75 тыс. км.

скриншот с Avito

Самое дорогое предложение среди б/у ВАЗ-2114 — 650 тыс. рублей. Речь идет о «Ладе» 2012 года выпуска с заявленным пробегом в 155 тыс. км.

скриншот с Avito

Цены на б/у «Нивы» в Казани доходят до 1,2 млн рублей. Самая высокая цена установлена на машину 2013 года выпуска с пробегом 135 тыс. км.

скриншот с Avito

До 1 млн рублей достигают цены на б/у «Приоры». «Максималка» относится к автомобилю 2017 года выпуска с пробегом 91,9 тыс. км.

За 1,65 млн рублей продают в Казани и б/у «Гранту» 2026 года выпуска с пробегом 4,3 тыс. км.

Никита Егоров