Продажи электромобилей в РФ выросли до рекордных 2,2%

Рост связывают с повышенным спросом на фоне проблем с топливом

Фото: Максим Платонов

В России зафиксирован рекордный показатель продаж электромобилей. По данным аналитического агентства «Автостат», за неделю с 10 по 16 августа на учет поставлено 569 чистых электрокаров (BEV).

— Доля этого сегмента впервые достигла 2,2%. Неделей ранее доля электрокаров была 1,5%, а за первые 7 месяцев этого года составляла 0,8%, — написал глава «Автостата» Сергей Целиков в социальных сетях.

Неделей ранее этот показатель составлял 1,5%, а за первые семь месяцев года — лишь 0,8%. Рост связан с повышенным интересом покупателей к электромобилям на фоне перебоев с топливом на АЗС. При этом предложение все еще не успевает за спросом.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Лидеры продаж за неделю:

UMO 5 — 184 шт.

Evolute I-Joy — 120 шт.

Changan Qiyuan Q05 — 116 шт.

Продажи Avatr снизились из-за сокращения предложений у дилеров: Avatr 11 — 29 шт., Avatr 12 — 23 шт.

Седан Toyota BZ3 набирает обороты: за неделю продано 27 шт., с начала года — 246 шт.

Ранее сообщалось, что в российском такси насчитывалось около 4 тыс. электромобилей — менее 0,5% от всех машин с разрешением на перевозки.



Вадим Вахрушев