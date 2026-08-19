В Роспатенте появились 11 новых товарных знаков Hyundai

Среди них — название премиального автомобильного бренда Genesis

Фото: Максим Платонов

Компания Hyundai, ушедшая с российского рынка в 2022 году, зарегистрировала в России 11 товарных знаков. Это следует из данных Роспатента.

— Среди них название автомобильного бренда Genesis. Оно зарегистрировано по 3-му классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — аромадиффузоры для использования в автомобилях, — сообщает ТАСС.

Также в базе появились два товарных знака с логотипом Hyundai Certified, пять одноименных обозначений и три варианта логотипа южнокорейской компании в разных классах МКТУ.

Все заявки были поданы из Южной Кореи в июле — августе 2025 года компанией «Хендэ мотор компани». Срок действия регистрации истекает в 2035 году.

Ранее американская компания Google зарегистрировала в Роспатенте три товарных знака. Заявки на регистрацию подали в 2025 году, а решение о выдаче свидетельств приняли в августе 2026-го.

Вадим Вахрушев