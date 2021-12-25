В субботу днем в Казани образовались 7-балльные пробки
В Казани в субботу днем образовались 7-балльные заторы. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Огромные заторы из-за ДТП образовались на Мамадышском тракте, на улице Академика Арбузова, на проспекте Ямашева. «Встали» улицы Ершова, Космонавтов, Аграрная, Вишневского.
Пробки возникли на улицах Зорге, на проспекте Победы. Затруднения на дорогах прогнозируются до 16 часов.
В пятницу вечером пробки на казанских дорогах достигали 9 баллов.АвтоПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан
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