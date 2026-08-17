Авторынок Казахстана в июле увеличился на 5,9%: топ самых продаваемых марок

Первое место в рейтинге занял Hyundai

В июле 2026 года в Казахстане продали 21,4 тыс. новых легковушек и коммерческих машин. Это на 5,9% больше, чем за аналогичный месяц 2025-го, пишет «Автостат» со ссылкой на «Казахстанский автомобильный союз» (КАО).

Всего же за январь — июль текущего года в республике продали 127,3 тыс. машин (+1,7% относительно января — июля 2025-го). По оценке КАО, авторынок Казахстана сохраняет высокий уровень. Конкурентная среда быстро меняется. Так, усиливаются позиции моделей локального производства, выбор растет, а покупатели стали внимательнее относиться не только к стоимости транспортного средства, но и к технологиям, условиям приобретения и качеству послепродажного обслуживания.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Самые продаваемые марки — Hyundai (3 712 экземпляров, или +0,4% к июлю 2025-го), Chevrolet (2 855 машин, или -29,5%), Kia (2 492 шт., +14,8%), Changan (2 456 шт.; +171,7%) и Chery (1 543 шт.; +35,6%).

Ранее в Chery объяснили, почему их компания долго разрабатывает машины.

Никита Егоров