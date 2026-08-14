В регионах ПФО, включая Татарстан, средний возраст машины достиг почти 14 лет

Самые молодые легковушки — в Москве и Санкт-Петербурге

Фото: Максим Платонов

На сегодняшний день средний возраст автомобиля в регионах Приволжского федерального округа, куда входит в том числе и Татарстан, составляет 13,9 года, пишут «Известия».

Самые молодые легковушки ездят по Москве (средний возраст 11,5 года) и в Санкт-Петербурге (12,4 года), а самые старые машины — на Дальнем Востоке (21,8 года) и в Сибири (18,7 года). Как отмечают эксперты, «старина» автопарка в последних двух регионах объясняется большим преобладанием б/у японских праворульных моделей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Средний возраст легкового автомобиля на Северном Кавказе — 15,9 года, в Южном Федеральном округе — 15,7 года, на Урале — 15,1 года, а в Северо-Западном округе — 14,4 года.

В целом по России средний возраст эксплуатируемых легковушек достиг 15,4 года. За год этот показатель не изменился, но за последние несколько лет постарел почти на треть.

Ранее сообщалось, что с начала года стоимость б/у иномарок в Татарстане выросла на 6%.

Никита Егоров