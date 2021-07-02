Расширение Тихорецкой и Меховщиков для Большого Казанского кольца обойдется в 3,5 млрд рублей

Новые полосы и светофоры

ГКУ «Главтатдортранс» начало поиск подрядчика на новый этап дорожной мегастройки — Большого Казанского кольца (БКК). Теперь предстоит расширить улицу Тихорецкую на участке от Технической до Магистральной и улицу Меховщиков на участке от Магистральной до Девятаева. Оба этих участка входят в крупный сегмент БКК, который должен соединить улицу Техническую и Кировскую дамбу.

Речь идет не о строительстве новых дорог, а о расширении существующих. Деньги, однако, на это понадобятся немалые: общая сумма тендера составляет без малого 3,5 млрд рублей.

Узкую, двухполосную, улицу Меховщиков планируют расширить до четырех полос плюс тротуары. Любопытно, что проект не предполагает сноса промышленных построек, подступающих к дороге почти вплотную — разве что вырубку 538 единиц деревьев. Впрочем, в итоге улица станет даже зеленее: после завершения работ подрядчик должен высадить по бокам дороги 640 новых деревьев.

Появятся на улице новые светофоры: рядом с Ново-Татарским кладбищем, на пересечении с улицами Ирек, Кызыл Татарстан и Зайцева. Проект предусматривает и ливневую канализацию — то, чего в Казани подчас не хватает.

Тихорецкая также станет четырехполосной, причем, судя по проекту, вместе с ней реконструируют еще и небольшое ответвление — улицу Алебастровую. Проект также предусматривает два новых светофора — на пересечении с Алебастровой и примыкании к Магистральной — обустройство ливневки и посадку деревьев.

Протяженность участка по Меховщиков — 1,9 км, по Тихорецкой — 2,3 км. По календарному плану, работы на обоих участках должны стартовать в конце июля, однако Тихорецкую планируют завершить намного раньше — к концу 2021 года, в то время как Меховщиков — к концу 2023-го.

БКК «закольцевалось», но стройка продолжается

Напомним, что Большое Казанское кольцо было фактически «закольцовано» к концу 2020 года, когда замкнулся участок от проспекта Победы до Технической. Общая протяженность кольца составляет 34 км, по нему пролегает маршрут трамвая №5 — благодаря кольцу он стал длиннейшим в России.

Для этого пришлось построить несколько не особо длинных, но сложных и дорогих участков — например, 800 метровый участок от улицы Мидхата Булатова до Борисковской, который обошелся в 2,3 млрд рублей. Далее следовал участок от Борисковской до Технической, что вкупе с предыдущим строительство обошлось в 4,9 млрд рублей, и это не считая 159 млн рублей, которые выделяла республика на выкуп участков и жилых домов в поселке Борисково, по территории которого пролегла дорога.

Открывать участок приезжал вице-премьер РФ, бывший глава Минстроя Татарстана Марат Хуснуллин. Фото: Максим Платонов

Завершение строительства первого участка приурочили к празднованию 100-летия ТАССР и назвали именно в честь этого события. Открывать участок приезжал вице-премьер РФ, бывший глава Минстроя Татарстана Марат Хуснуллин. Он вспомнил, что «закольцевать» Казань хотели еще во время «большой стройки» к Универсиаде-2013. Однако проект кольца появился даже раньше — впервые он фигурировал еще в Генплане города 1969 года.

Еще во время визита Хуснуллина отмечалось: БКК будет развиваться и дальше, просто закольцевать недостаточно. При этом БКК — лишь часть «большой дорожной стройки» Казани, существуют и другие крупные инфраструктурные проекты: строительство Вознесенского тракта или дороги-дублера Горьковского шоссе. В 2021 году на все дорожные работы в Казани выделено свыше 12 млрд рублей.

Александр Артемьев