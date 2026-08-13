Доля гибридов на рынке новых авто достигла 11,7%

По сравнению с июнем рост составил 48%

Фото: Максим Платонов

«Газпромбанк автолизинг» опубликовал данные о продажах новых гибридных машин в России. По итогам июля 2026 года их было реализовано 14,1 тыс. штук. Это на 112% больше, чем за тот же месяц прошлого года, и на 48% выше июньского показателя.

— При этом доля всех подзаряжаемых «электричек» подскочила до 11,7% — сразу на 6 п.п. за год и почти на 3 п.п. за месяц, — передает информацию ТАСС.



Самыми продаваемыми гибридными моделями стали кроссовер Geely EX5 (2,6 тыс. штук), Evolute I-Space (1,5 тыс.), Voyah Free (767), Toyota Camry (697) и Exeed Exlantix ET (676). В топ-10 также вошли GAC S7, Audi Q5, Zeekr 9X, Li Xiang L7 и Umo 5.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как пояснил руководитель по работе с импортерами компании Александр Корнев, рост спроса объясняется двумя факторами: проблемами с бензином и желанием покупателей сохранить мобильность, но реже заправляться. Гибриды с запасом хода около тысячи километров оказались востребованным решением.

Ранее сообщалось, что по итогам июля 2026 года российский авторынок поднялся с шестого на пятое место в Европе по объему продаж новых легковых автомобилей.

Вадим Вахрушев