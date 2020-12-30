В среду днем Казань встала в 9-балльных пробках

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В Казани днем наблюдаются девятибалльные пробки (по состоянию на 14.15). Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Огромный затор образовался от улицы Академика Арбузова до проспекта Победы. Также движение затруднено на улицах Космонавтов, Ершова, Патриса Лумумбы.

Длинная пробка в обе стороны образовалась на улице Родины. Из-за ДТП затор образовался возле XL. Также заторы в центре города — на Лево-Булачной улице, Московской, Саид-Галеева.

Татьяна Леухина