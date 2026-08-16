Названы самые популярные модели электромобилей в российском такси
Всего в реестре такси на апрель 2026 года числилось около 4 тысяч электромобилей. Это составляет менее 0,5% от общего числа
Самой популярной моделью среди электромобилей в российском такси стал отечественный седан Evolute i-PRO с результатом 1,8 тыс. машин. Об этом сообщили в агентстве «Автостат».
Второе место занял китайский FAW Bestune Nat (610 шт.), третье — Nissan Leaf (550 шт.).
В парках также встречаются электрокары Tesla, BYD, Zeekr и других марок в единичных экземплярах. С марта таксопарки начали активно пополняться электрическими компактвэнами UMO 5 сборки завода «Москвич» — поступило более 900 таких машин.
Всего в реестре такси на апрель 2026 года числилось около 4 тысяч электромобилей. Это составляет менее 0,5% от общего числа действующих разрешений на работу в такси (950 тыс.)
При этом многие модели представлены лишь в небольшом количестве экземпляров, что сдерживает общую долю сегмента, уточняют в агентстве.
Ранее сообщалось, что электромобиль «Атом» допустили к работе в такси.
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