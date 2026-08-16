Названы самые популярные модели электромобилей в российском такси

Всего в реестре такси на апрель 2026 года числилось около 4 тысяч электромобилей. Это составляет менее 0,5% от общего числа

Фото: Максим Платонов

Самой популярной моделью среди электромобилей в российском такси стал отечественный седан Evolute i-PRO с результатом 1,8 тыс. машин. Об этом сообщили в агентстве «Автостат».

Второе место занял китайский FAW Bestune Nat (610 шт.), третье — Nissan Leaf (550 шт.).

В парках также встречаются электрокары Tesla, BYD, Zeekr и других марок в единичных экземплярах. С марта таксопарки начали активно пополняться электрическими компактвэнами UMO 5 сборки завода «Москвич» — поступило более 900 таких машин.

Реальное время / realnoevremya.ru

Всего в реестре такси на апрель 2026 года числилось около 4 тысяч электромобилей. Это составляет менее 0,5% от общего числа действующих разрешений на работу в такси (950 тыс.)

При этом многие модели представлены лишь в небольшом количестве экземпляров, что сдерживает общую долю сегмента, уточняют в агентстве.

Ранее сообщалось, что электромобиль «Атом» допустили к работе в такси.

Зульфат Шафигуллин