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В Казани наблюдаются 8-балльные пробки

14:43, 25.12.2021
В Казани наблюдаются 8-балльные пробки
Фото: Максим Платонов

В Казани сейчас образовались 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Большие заторы наблюдаются на улице Пушкина, Островского и на Булаке.

Также встали машины в районе улиц Вишневского, Аделя Кутуя, Гвардейской, Патриса Лумумбы и Космонавтов.

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Около 13 часов дня в субботу пробки в столице Татарстана достигли 7 баллов. Из-за ДТП они возникли на Мамадышском тракте, на улице Академика Арбузова, на проспекте Ямашева.

Дарья Акимова
Авто Татарстан

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