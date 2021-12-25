В Казани наблюдаются 8-балльные пробки
В Казани сейчас образовались 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Большие заторы наблюдаются на улице Пушкина, Островского и на Булаке.
Также встали машины в районе улиц Вишневского, Аделя Кутуя, Гвардейской, Патриса Лумумбы и Космонавтов.
Около 13 часов дня в субботу пробки в столице Татарстана достигли 7 баллов. Из-за ДТП они возникли на Мамадышском тракте, на улице Академика Арбузова, на проспекте Ямашева.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым