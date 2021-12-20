Эксперты выяснили, чем занимаются казанцы, стоя в предновогодних пробках

Находясь в предновогодних пробках, жители Казани проводят время, слушая радио, аудиокниги, подкасты, говоря по телефону или совершая покупки. Таковы данные опроса, проведенного экспертами портала «Авито Авто».

Согласно результатам исследования, большинство казанцев сталкивается с предпраздничными пробками. 21% опрошенных проводит в них от 10 до 30 минут за поездку, 24% — от 30 минут до часа, 17% — от часа до 1,5 часа, 16% — от 1,5 и до 5 часов.

33% предпочитают в это время слушать радио, аудиокниги или подкасты, 37% — общаться по телефону или изучать соцсети, 10% — совершать покупки онлайн.

Кроме того, чтобы меньше времени проводить в пробках перед праздниками, 39% казанских автомобилистов готовы тщательнее продумывать маршрут, 28% — ходить пешком, 23% — выезжать заранее, а 26% закажут доставку на дом.

Фото: pixabay.com

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Дарья Акимова