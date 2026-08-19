В России возникли проблемы с поставками автомасел: цены выросли на 50%, а ряда марок нет на складе

Эксперт связывает текущие перебои с внеплановыми ремонтами на НПЗ

В России наблюдаются перебои с поставками автомобильных смазочных материалов, особенно моторных масел. Об этом сообщают участники отрасли, чьи слова приводит газета «Коммерсант». Причина — сокращение доступности сырья и сложности с импортом.

По словам Владимира Андреева, руководителя сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh, за последние два месяца цены на моторные масла выросли в 1,5—2 раза, а сроки поставок увеличились до двух недель. «Некоторые популярные масла отсутствуют на складе; мы вынуждены покупать у посредников то, что производители успели отгрузить ранее», — добавил он.

Юлия Трушкова, директор по сервису компании «Рольф», отметила значительную нехватку импортных масел, таких как продукция брендов Shell и Castrol, а также масла для автомобилей BMW и VAG. В то же время она подчеркнула, что в сегменте локального производства физического дефицита нет. Исполнительный директор ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Баринов согласен с наличием перебоев в поставках, однако считает, что говорить о полномасштабном дефиците неуместно.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Баринов связывает текущие перебои с внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и ограничениями по некоторым видам сырья. Татьяна Овчинникова, директор сети автосервисов Fit Service, заметила, что ситуация в Ормузском проливе негативно сказывается на нефтяной логистике, так как через этот маршрут проходит большая часть мировых поставок. Это приводит к увеличению стоимости сырья, фрахта и страхования перевозок. С начала года цены на автомобильные масла подорожали на 15—20%, а некоторые продукты могут вырасти в цене на 40%.

Дмитрий Прокофьев, директор NEFT Research по внешним коммуникациям, предупреждает, что использование бензина низкого качества, соответствующего стандартам «Евро-2» и «Евро-3», может привести к износу двигателя и потребовать сокращения интервалов замены моторного масла. «Ускоренное старение масла и сокращение его ресурса — это реальность для тех, кто вынужден заправляться некачественным топливом», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в России количество угонов машин сократилось на 12,9% с начала года.

Никита Егоров