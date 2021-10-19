Строительство первого участка дороги-дублера Горьковского шоссе выполнено на 90%
В Казани продолжается строительство дороги-дублера Горьковского шоссе от ул.Несмелова до автомобильной дороги федерального значения М7 «Волга». Так, работы на первом участке, расположенном от улицы Несмелова до Храма всех религий, уже выполнены на 90%. Сейчас на участке завершают укладку асфальтового покрытия, сообщает мэрия города.
Строительные работы оценил мэр Ильсур Метшин. По его словам, в городе вместе с ростом числа горожан увеличивается и количество автомобилей, поэтому строительство дорог особенно актуально. Метшин отметил, что дорога-дублер облегчит въезд в Казань.
Строительство ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Магистраль протяженностью 16 км представляет собой четырехполосную дорогу с тротуарами и велодорожками.
В прошлом месяце стало известно об изымании двух земельных участков для строительства дороги-дублера Горьковского шоссе. Речь идет об участке площадью 291 кв. м на территории садового товарищества «Сад №1 Химзавода им. Ленина» и участке площадью 492 кв. м на территории сдт «Сад №1 НПО им. Ленина».
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