Строительство первого участка дороги-дублера Горьковского шоссе выполнено на 90%

В Казани продолжается строительство дороги-дублера Горьковского шоссе от ул.Несмелова до автомобильной дороги федерального значения М7 «Волга». Так, работы на первом участке, расположенном от улицы Несмелова до Храма всех религий, уже выполнены на 90%. Сейчас на участке завершают укладку асфальтового покрытия, сообщает мэрия города.

Строительные работы оценил мэр Ильсур Метшин. По его словам, в городе вместе с ростом числа горожан увеличивается и количество автомобилей, поэтому строительство дорог особенно актуально. Метшин отметил, что дорога-дублер облегчит въезд в Казань.

Фото: kzn.ru

Строительство ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Магистраль протяженностью 16 км представляет собой четырехполосную дорогу с тротуарами и велодорожками.

В прошлом месяце стало известно об изымании двух земельных участков для строительства дороги-дублера Горьковского шоссе. Речь идет об участке площадью 291 кв. м на территории садового товарищества «Сад №1 Химзавода им. Ленина» и участке площадью 492 кв. м на территории сдт «Сад №1 НПО им. Ленина».



Диана Жиленкова