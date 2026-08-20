Техосмотр для такси могут сократить до полугода

Новые правила могут вступить в силу с 1 марта 2027 года

Фото: Динар Фатыхов

Минтранс России подготовил проект постановления, который меняет правила проведения техосмотра. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

— Организация, которая проводит техосмотр, сможет проверить авто в реестре на наличие разрешения на работу в такси, — передают информацию «Ведомости».

Если машина числится в реестре, срок действия диагностической карты сокращается. Для автомобилей старше пяти лет он составит шесть месяцев, для машин младше пяти лет — 12 месяцев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также проект уточняет процедуру идентификации автомобиля. Сейчас оператор проверяет только VIN-номер. По новым правилам он обязан будет сверять госномер, марку и модель машины. В случае несоответствия данным в документах оператор вправе отказать в проведении техосмотра.

В случае утверждения правила вступят в силу с 1 марта 2027 года.

Ранее сообщалось, что самым популярным электромобилем в российском такси стал отечественный седан Evolute i-PRO — зарегистрировано 1,8 тыс. машин.



Вадим Вахрушев