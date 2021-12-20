Мороз с солнцем или волна тепла: какой будет погода в новогоднем Татарстане

Фото: Максим Платонов

Теплую одежду все же лучше подготовить

До Нового года остается меньше двух недель. Кто-то уже определился, как и где провести праздничную ночь, другие же пока в раздумье. Выбор, к слову, есть. Заведениям общепита в Татарстане в новогоднюю ночь разрешили работать до трех часов ночи, в парках и скверах готовят насыщенные новогодние программы для жителей. Однако последний вариант во многом зависит от погоды — не каждый готов встречать 2022-й на морозе. О том, какой будет погода в Татарстане в Новый год, выяснило «Реальное время».

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в предпоследний день 2021-го в Татарстане будет по-пушкински чудесный день — мороз и солнце. Температура воздуха опустится до -16 градусов.

Непосредственно на новогоднюю ночь в «Яндекс.Погоде» прогнозируют переменную облачность. От первого дня 2022-го чрезвычайных холодов не ожидается — температура воздуха составит от -7 ночью до -1 градуса.

Однако январские каникулы все же грозят стать морозными. Метеорологи прогнозируют, что температура будет опускаться до -15...-30 градусов, сообщили «Реальному времени» в «Яндекс.Погоде».

Фото: Максим Платонов

По данным портала Gismeteo, 31 декабря в столице Татарстана будет довольно морозно — -15..-16 градусов. Примерно в этих же границах будет держаться температура и все новогодние каникулы. Холоднее будет только в Рождество — 7 января прогнозируется до -18 градусов. В саму же новогоднюю ночь температура может опуститься до -21 градуса.

Что касается осадков, то, по данным Gismeteo, они в Казани будут идти практически все праздничные дни. 31 декабря и 1 января снега выпадет незначительно — 0,2 и 1 мм соответственно. Самым снежным должно оказаться 3 января — прогнозируется 3,4 мм осадков.



Все зависит от того, задержится ли волна тепла

Однако, как заявил «Реальному времени» заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, профессор Юрий Переведенцев, надежный прогноз дается лишь за трое-пять суток. Все будет зависеть от того, на сколько задержится волна тепла, которая должна накрыть Татарстан примерно в конце недели.

Фото: kpfu.ru

— Нашу погоду в декабре в основном определяют два фактора: либо Северная Атлантика, которая присылает нам теплые и влажные воздушные массы, вот как сейчас у нас снежок и так далее, либо арктическое вторжение — холод. И в данном случае в ближайшие дни будет как раз заток холода с Арктики, и у нас будет очень холодно на самом деле, ниже климатической нормы значительно. А затем начнется повышение — волна тепла. И вот на сколько она будет продолжительной. Если она будет тянуться до Нового года, там неделю, все. Может быть и такое, что она закончится тоже быстро достаточно, как вот эти морозы, и снова будет морозная погода, понимаете, такая вот неопределенность есть, — рассказал «Реальному времени» профессор Переведенцев.

Эксперт обратил внимание, что характер погоды неустойчивый и определяется различными воздушными массами. Весь декабрь волны холода и волны тепла сменяют друг друга.

В ближайшие дни в Татарстане должны ударить морозы, но задержатся они не надолго. По данным Гидрометцентра РТ, в среду, 22 декабря, похолодает до -16 градусов. В Росгидромете и вовсе предупреждали о том, что 21—22 декабря в республике ночью похолодает до -22... -29 градусов, а днем температура будет держаться в пределах -19... -24 градусов.

— Сегодня у нас еще тепло, гораздо выше климатической нормы. У нас сейчас -9 градусов должна быть среднесуточная температура. Затем нас ожидает, со вторника, главным образом, среда, четверг, пятница, это сильное понижение температуры. На 6-7 градусов будет ниже нормы, а может, даже ниже, в связи с тем, что вторгнется арктический воздух в тылу циклона. А затем, конечно же, дальше будет опять-таки потепление, — прогнозирует профессор Переведенцев.

В целом декабрь 2021-го оказался достаточно теплым. Как прогнозируют синоптики, он должен стать и снежным. К слову, за сегодняшнюю ночь снега выпало столько, что Казань с самого утра встала в 9-балльных пробках.



Фото: Максим Платонов

2021-й начинался с -10 градусов

Последний день пандемийного 2020 года в республике был слегка морозным — дневная температура держалась в пределах -7..-12 градусов, шел небольшой снег, а на дорогах наблюдалась гололедица.

С такой же погоды начался и уходящий 2021-й. Днем 1 января в Татарстане подморозило до -10 градусов. В Казани и вовсе было теплее — всего 7 градусов мороза. В Набережных Челнах температура колебалась от -6°С до -10°С. Наблюдался небольшой снег, мокрый снег и гололедица.

Что касается первого месяца 2022-го, то он должен оказаться в пределах климатической нормы. По данным Гидрометцентра РТ, норма среднемесячной температуры по территории Татарстана составляет -13,6 градуса.

— Январь ожидаем в пределах климатической нормы, порядка -12 градусов. С февралем все достаточно просто, как и с декабрем, ожидаем параметров в пределах нормы, примерно -10 градусов, — рассказывал в начале декабря профессор Переведенцев.



Татьяна Демина