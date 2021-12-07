Фестиваль снеговиков и день моржевания: какой будет новогодняя программа за 8 миллионов в парках Казани

Фото: Максим Платонов

Новый год ретро и музыкальные квартирники

Этой зимой жителей и гостей Казани ожидает насыщенная новогодняя программа в городских парках и скверах. Как выяснило «Реальное время», на эти цели предусмотрели более 8 миллионов рублей. Заказчиком выступает Дирекция парков и скверов Казани. О том, где казанцы могут отлично провести время с семьей и друзьями, — в нашем материале.



Всего в техническом задании указано более 20 мероприятий. Например, казанцев ожидают фестиваль снеговиков, день моржевания, семейный лыжный забег, татарский концерт, мастерская Деда Мороза, Новый год в стиле ретро, музыкальные квартирники, «новогодняя ночь» на катке парка «Черное озеро» и многое другое.

День моржевания пройдет на озере Комсомольском в Дербышках. Мероприятие будет длиться как минимум шесть часов с учетом подготовки площадки. Оформление праздничной зоны включает в себя подготовку флажных конструкций не менее 2,7 метра в длину и декоративной фигуры моржа для размещения в купели. Гостей ждет фотозона, бани-бочки и т.п. Согреться можно будет горячим чаем.

Проведение семейного лыжного забега планируется на территории озера Лебяжьего. В нем сможет принять участие по меньшей мере сотня человек. Подрядчику необходимо подготовить надувную стартово-финишную арку, подготовить трассу для участников забега, закупить призы и новогоднюю атрибутику.

Фото: Максим Платонов

В казанском парке им. Урицкого запланирован фестиваль снеговиков. Принять участие может любой желающий, главное условие — построить, а затем и украсить снеговика. А вот посетить мастерскую Деда Мороза казанцы могут в разные дни в течение декабря — января.

К участию в мастер-классах, которые пройдут на бульваре «Белые цветы», приглашаются самые юные жители города — от четырех лет. Исполнителю необходимо предоставить все необходимые канцелярские принадлежности и расходные материалы.

Новогодние елки, фигурное катание и барбекю

Не останутся казанцы и без новогодних елок. У «Чаши» продолжают собирать центральную елку города, а в парке «Сосновая роща» готовится к празднику главная елка Кировского и Московского районов Казани. Оригинальную елку с большой аркой посередине дерева установили у Дворца земледельцев.

Традиционные церемонии зажжения иллюминации на елках и выступления Деда Мороза со Снегурочкой пройдут в казанских парках «Континент», «Калейдоскоп», «Комсомолец», в парке им. Урицкого и центральном парке культуры и отдыха им. Горького, на бульварах «Белые цветы» и по улице Фучика. Кроме того, в мероприятия включены сказочные новогодние представления.

Запечатлеть праздничный момент уходящего 2021-го и наступающего 2022-го казанцы смогут в специально организованных фотозонах. К слову, в новогодние дни на профессиональную фотосъемку отводится не менее 46 часов, а на видеосъемку — не менее десяти часов.

В новогоднюю программу включены мероприятия и для любителей спорта. Так, в центре Казани, в парке «Черное озере», планируется проведение турнира по хоккею. В праздничные дни казанцев ожидает матч по зимнему волейболу, тренировка по сканди-трекингу, лыжный турнир, новогодний забег и фигурное катание.

Для тех, кто соскучился по старым традициям, организуют Новый год в стиле ретро в парке «Крылья Советов». Отдохнуть от суеты и вкусно поесть жители и гости Казани могут в зоне барбекю, организованной на территории озера Кабан, — угли, розжиг и теплые пледы они смогут взять там же. Для любителей готовить проведут кулинарный мастер-класс.

Помимо прочего, подрядчик должен оформить к Новому году территорию у Центра семьи «Казан» и парк «Горкинско-Ометьевский лес».

Фото: Олег Тихонов

К новогодним праздникам активно готовятся и в других уголках Татарстана

В конце прошлого месяца стало известно, что на открытие центральной городской елки у Центра семьи «Казан» готовы выделить 2,5 млн рублей из бюджета Казани. Программа ожидается насыщенная — 3,5 часа гостей праздника будут развлекать аниматоры, народный вокальный коллектив, инструментальный оркестр и др. Мероприятие не пройдет без участия главных символов Нового года — Деда Мороза и Снегурочки.

Непосредственно новогодняя ночь в Казани обойдется дороже, чем торжественное открытие центральной елки. Организация праздника у «Чаши» и новогодние театрализованные представления в парках и скверах города оценили в 4,1 млн рублей.



Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку и проникновение в Россию омикрон-штамма коронавируса, в Татарстане проведут традиционную Республиканскую новогоднюю елку для детей. Бюджету она обойдется в 36 миллионов рублей. Дата праздника определена — 25 декабря. Чтобы обезопасить гостей, мероприятие пройдет в две смены.



В целом создание новогодней атмосферы обходится городам Татарстана в круглую сумму. Заинск, например, решил установить елку, подобную той, что появится у казанской «Чаши». На закупку елки и светового шатра «Звездное небо» щедро выделили 4,6 млн рублей.

А в Бугульме на новогоднее оформление и проведение мероприятия к Новому году предусмотрели 2 млн рублей. Там появится настоящий «Бугулькрафт» — новогодний городок в стиле популярной игры Minecraft. В городе уже установили шестиметровую фигуру персонажа.



Диана Жиленкова