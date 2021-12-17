Синоптики спрогнозировали погоду в новогоднюю ночь в Казани

В Казани в новогоднюю ночь может похолодать до -19 градусов. Такой прогноз опубликован на сайте «Гисметео».

Днем 31 декабря температуры воздуха могут достигнуть -13 градусов, а днем 1 января — минус 12.

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В Набережных Челнах в новогоднюю ночь может похолодать до -20 градусов, днем 1 января ожидается до -14 градусов. В Альметьевске и Нижнекамске в ночь на 1 января также прогнозируется -20 градусов, в Зеленодольске — до минус 19.

В эти выходные в Татарстане ожидается снег, в воскресенье — метель и порывистый ветер. А синоптики Росгидромета сообщили о наступлении аномальных холодов на следующей неделе.

Татьяна Леухина