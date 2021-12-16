Синоптики предупредили татарстанцев о похолодании до -29 градусов на следующей неделе

На северо-запад Приволжского федерального округа и в Татарстан придет сильное похолодание. Об этом сообщает Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).

По прогнозу синоптиков, 21-22 декабря в республике ночью похолодает до -29...-22 градусов, днем — до -24...-19 градусов. Среднесуточная температура будет ниже климатической нормы на 7-8 градусов. Погода будет аномально холодной.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Изменения погоды объясняются перемещением серии «ныряющих» циклонов с Норвежского моря в центр Европейской части и далее в Поволжье и на Урал.

В субботу в Татарстане ожидается до -6 градусов и снег. А вот в воскресенье на территории республики прогнозируются метель и порывистый ветер. Похолодает до -11 градусов.

Татьяна Леухина