В Казани утром в понедельник пробки достигли 9 баллов

В понедельник утром в Казани пробки достигли 9 баллов, таковы данные сервиса «Яндекс. Карты».

Авария произошла на проспекте Победы напротив инфекционной больницы и на ул. Гвардейской рядом с пересечением с ул. Аделя Кутуя, а еще на ул. Чуйкова, Оренбургском и Мамадышском трактах. Движение на этих участках затруднено. Также образовалась авария на Матюшинском тракте.

В пробках стоят ул. Техническая, проспект Победы и ул. Юлиуса Фучика, ул. Ломжинская, ул. Минская, ул. Закиева.

Заторы образовались на Сибирском тракте, ул. Космонавтов, ул. Центральной, ул. Мира, ул. Азино и ул. Копылова.

В Казани пробки достигали 8 баллов в четверг на прошлой неделе.

Маргарита Головатенко