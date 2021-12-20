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В Казани утром в понедельник пробки достигли 9 баллов

07:57, 20.12.2021 1
В Казани утром в понедельник пробки достигли 9 баллов
Фото: pixabay.com

В понедельник утром в Казани пробки достигли 9 баллов, таковы данные сервиса «Яндекс. Карты».

Авария произошла на проспекте Победы напротив инфекционной больницы и на ул. Гвардейской рядом с пересечением с ул. Аделя Кутуя, а еще на ул. Чуйкова, Оренбургском и Мамадышском трактах. Движение на этих участках затруднено. Также образовалась авария на Матюшинском тракте.

В пробках стоят ул. Техническая, проспект Победы и ул. Юлиуса Фучика, ул. Ломжинская, ул. Минская, ул. Закиева.

Заторы образовались на Сибирском тракте, ул. Космонавтов, ул. Центральной, ул. Мира, ул. Азино и ул. Копылова.

В Казани пробки достигали 8 баллов в четверг на прошлой неделе.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20 дек
    в других странах в такую погоду люди стараются отложить дела и не ехать с утра, либо перейти на ОТ, такси, чтобы дороги освободить от машин и уборку сделали. Наши водители еще наоборот начинают жутко тормозить на дорогах при любых осадках
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