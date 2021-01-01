Синоптики Татарстана обещают снег и гололед в первый день года

В пятницу, 1 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой снег, мокрый снег и гололед. В отдельных районах синоптики прогнозируют туман.

Ветер юго-восточный умеренный, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха в Татарстане составит от -5°С до -10°С. В Казани метеорологи обещают 5—7 градусов ниже ноля. В Набережных Челнах температура будет колебаться от -6°С до -10°С.

На дорогах возможна гололедица.