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Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -12 градусов

05:30, 31.12.2020
Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -12 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 31 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами прогнозируется небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер южный, юго-восточный умеренный, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

Температура воздуха будет колебаться от -7°С до -12°С. В Казани метеорологи прогнозируют от -7 до -10 градусов. В Набережных Челнах термометры покажут от -9°С до -12°С.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Метеорологи обещают умеренно морозную погоду в Татарстане 31 декабря, 1 и 2 января.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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