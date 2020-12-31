Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -12 градусов

В четверг, 31 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами прогнозируется небольшой снег. На дорогах гололедица.



Ветер южный, юго-восточный умеренный, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

Температура воздуха будет колебаться от -7°С до -12°С. В Казани метеорологи прогнозируют от -7 до -10 градусов. В Набережных Челнах термометры покажут от -9°С до -12°С.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Метеорологи обещают умеренно морозную погоду в Татарстане 31 декабря, 1 и 2 января.



Татьяна Демина