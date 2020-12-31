Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -12 градусов
В четверг, 31 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами прогнозируется небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер южный, юго-восточный умеренный, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.
Температура воздуха будет колебаться от -7°С до -12°С. В Казани метеорологи прогнозируют от -7 до -10 градусов. В Набережных Челнах термометры покажут от -9°С до -12°С.
Метеорологи обещают умеренно морозную погоду в Татарстане 31 декабря, 1 и 2 января.
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