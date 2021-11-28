Мошенники начали предлагать россиянам «дечипироваться»

Главный внештатный психиатр департамента здравоохранения Москвы и главный врач психиатрической больницы №1 им. Н.А. Алексеева (ранее — им. Кащенко) Георгий Костюк рассказал о случаях мошенничества, когда привитым людям предлагают «дечипироваться» после получения вакцины.

Костюк рассказал, что некие предприимчивые люди заявили, что разработали «дечипизатор» — одноразовое устройство для избавления от чипов, которые якобы вживляются во время вакцинации. Устройство достаточно приложить к месту введения инъекции, пишет РБК.

По данным ВЦИОМ, 45% россиян опасаются скрытого чипирования. 51% опрошенных считают, что эта технология уже существует, но пока не получила широкого распространения, 30% считают, что эта технология появится в будущем.



Ольга Шагиева