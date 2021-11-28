Новости общества

23:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Мошенники начали предлагать россиянам «дечипироваться»

22:24, 28.11.2021
Мошенники начали предлагать россиянам «дечипироваться»
Фото: realnoevremya.ru

Главный внештатный психиатр департамента здравоохранения Москвы и главный врач психиатрической больницы №1 им. Н.А. Алексеева (ранее — им. Кащенко) Георгий Костюк рассказал о случаях мошенничества, когда привитым людям предлагают «дечипироваться» после получения вакцины.

Костюк рассказал, что некие предприимчивые люди заявили, что разработали «дечипизатор» — одноразовое устройство для избавления от чипов, которые якобы вживляются во время вакцинации. Устройство достаточно приложить к месту введения инъекции, пишет РБК.

По данным ВЦИОМ, 45% россиян опасаются скрытого чипирования. 51% опрошенных считают, что эта технология уже существует, но пока не получила широкого распространения, 30% считают, что эта технология появится в будущем.

Ольга Шагиева
Общество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также