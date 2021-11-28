Медики из ЮАР назвали основные симптомы заражения омикрон-штаммом COVID-19

Врач из ЮАР перечислила первые и основные симптомы заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе. Она занимается врачебной практикой в пригороде столицы страны Претории.

По ее словам, первые и основные признаки заражения — это сильная усталость и головная боль. Повышение температуры и боль в горле при этом — редкость.

Она добавила, что инфицированным вариантом «омикрон» не нужен больничный уход и кислород. Все обратившиеся сами выздоравливали через 2-3 дня, проведя время дома.

Фото: realnoevremya.ru

Тем временем сенатор Владимир Круглый заявил, что в России уже есть штамм коронавируса «омикрон». Его могли завезти россияне, вернувшиеся с отдыха из Египта.



Дарья Акимова