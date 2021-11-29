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Врачи сообщили о симптомах COVID-19, которые не стоит игнорировать привитым

06:15, 29.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Врачи сообщили о симптомах COVID-19, которые не стоит игнорировать привитым
Фото: realnoevremya.ru

Врачи назвали два симптома COVID-19, которые не стоит игнорировать тем, кто прошел вакцинацию. Об это сообщает издание Express со ссылкой на данные приложения ZOE COVID, отслеживающего частоту проявления признаков коронавируса.

По мнению разработчиков программы, это чихание и кашель. Если человек сделал прививку и начал часто чихать или кашлять без причин, ему следует остаться дома и пройти тест на COVID-19.

Эти симптомы, по мнению медиков, чаще всего обеспечивают передачу вируса.

Фото: realnoevremya.ru

Врачи из ЮАР назвали основные симптомы заражения новым омикрон-штаммом COVID-19. Это сильная усталость и головная боль.

Дарья Акимова
ОбществоМедицина

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