В Казани только 2% вакансий содержат требование о наличии сертификата вакцинации от COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани требование о наличии сертификата вакцинации от коронавируса содержится лишь в 2,3% размещенных вакансий. В целом по России этот показатель ниже — всего 1,2%.

В 1,5% вакансий, имеющихся в столице Татарстана, указывается готовность от кандидата пройти вакцинацию от COVID-19. Чаще всего требование к наличию сертификата о прививке предъявляются к медицинскому персоналу, сотрудникам сферы общепита и ретейла, выяснил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Всего изучено 1,1 млн вакансий и 3 млн резюме.

Казанские соискатели сами начали указывать в резюме на наличие сертификата о вакцинации против коронавируса. Таковых насчитывается 15,1%. Еще 4,1% жителей Казани, которые находятся в поиске работы, указывают, что готовы сделать прививку или проходят процесс вакцинации в данный момент.

Фото: Максим Платонов (архив)

По последним данным, в Татарстане от коронавируса провакцинировано 2 014 658 человек, 1 524 620 из которых получили вторую прививку.

Татьяна Демина