ВОЗ не располагает данными о повышенной заразности омикрон-штамма
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что у них нет данных о том, что омикрон-штамм заразнее других вариантов коронавируса. Об этом заявили в женевской штаб-квартире организации.
«Пока не ясно, является ли «омикрон» более заразным в сравнении с другими вариантами, включая вариант «дельта», — отметили в организации.
Сейчас продлеваются эпидемиологические исследования, пишет ТАСС.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн допустил появление штамма коронавируса «омикрон» в России в течение ближайших месяцев. «Устраивать панику пока рано», считает доктор, так как мутации могут вызвать как большую заразность, так и меньшую.
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