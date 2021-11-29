ВОЗ не располагает данными о повышенной заразности омикрон-штамма

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что у них нет данных о том, что омикрон-штамм заразнее других вариантов коронавируса. Об этом заявили в женевской штаб-квартире организации.

«Пока не ясно, является ли «омикрон» более заразным в сравнении с другими вариантами, включая вариант «дельта», — отметили в организации.

Сейчас продлеваются эпидемиологические исследования, пишет ТАСС.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн допустил появление штамма коронавируса «омикрон» в России в течение ближайших месяцев. «Устраивать панику пока рано», считает доктор, так как мутации могут вызвать как большую заразность, так и меньшую.



Ольга Шагиева