В Совфеде заявили, что штамм «омикрон» уже завезен Россию

Сенатор Владимир Круглый заявил, что штамм коронавируса «омикрон» уже есть в России. Завезти его в страну могли туристы, посетившие Египет.

«Штамм «омикрон» уже в России, скорее всего, присутствует. Источником его распространения являются наши люди, которые посещали Египет», — приводит его слова «РИА Новости».

Он призвал призвал закрыть авиасообщение с арабской республикой, пока «омикрон»-штамм не будет изучен.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее ученые из Великобритании сообщили о появлении в Ботсване нового штамма коронавируса, содержащего 32 мутации. Исследователи обратили внимание на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Штамм получил название «омикрон», первые случаи уже выявили в Израиле, Бельгии, Германии, Великобритании и Чехии. Израиль уже закрыл границы из-за штамма «омикрон».

Ольга Шагиева